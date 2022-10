Waschbär in Heidelberger Hauptbahnhof

Ein Waschbär hat im Heidelberger Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das nachtaktive Tier in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr oberhalb der Bahnsteige 7/8 und 8/9 entdeckt. Beamte der Bundespolizei verständigten daraufhin die Tierrettung. Nach Angaben der Polizei ließ sich der Waschbär in der Nacht aber nicht mehr einfangen. Am Montagvormittag veröffentlichte die Bundespolizei auf Twitter ein Foto von dem Waschbären mit dem Hinweis, dass er vorerst als Nachtwächter im Hauptbahnhof bleiben dürfe.

Twitter-Nachricht

© dpa-infocom, dpa:221024-99-244045/2