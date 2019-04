Der als Symbol für Annäherung und Gemeinsamkeit inszenierte Gang der Staats- und Regierungschefs über die Grenze ist für Einheimische und Touristen Routine geworden. Die „Brücke der zwei Ufer“ über den Rhein, die Deutschland und Frankreich verbindet, ist ein viel genutzter Weg. Sie führt vom badischen Kehl ins benachbarte Straßburg. Und war Schauplatz des Nato-Gipfels 2009. Zehn Jahre später erinnern sich die beiden Städte an das Gipfeltreffen. Und rücken – über die Grenze hinweg – näher zusammen. Auch in Baden-Baden, dem dritten Ort des Gipfels, sind Erinnerungen sichtbar.

„Wenn wir zurückblicken, haben wir die Bilder von damals im Kopf“, sagt Toni Vetrano (CDU), Oberbürgermeister von Kehl, und schaut vom deutschen Rheinufer in Kehl hinüber nach Frankreich. Die rund 36 000 Einwohner zählende Kommune im Ortenaukreis, direkt am Rhein und der Grenze gelegen, ist die deutsche Nachbarstadt von Straßburg. Und war vor zehn Jahren, neben Straßburg und Baden-Baden, Ort des Gipfels.

Am 3. und 4. April 2009 kamen Staats- und Regierungschefs zum 60-jährigen Bestehen der Nato am Oberrhein zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Kehl ausgewählt, um deutsch-französische Freundschaft zu präsentieren. Am Kehler Uferpark empfing sie die weltweit führenden Politiker und führte sie über die Fußgänger- und Radbrücke nach Frankreich. Vom französischen Ufer aus kam Frankreichs damaliger Staatspräsident Nicolas Sarkozy der Gruppe entgegen.

Berlusconi zog sich telefonierend zurück

Für US-Präsident Barack Obama war es der erste Besuch als Präsident in Deutschland. Etwas mehr als zwei Monate nach Amtsantritt. Beim Gruppenfoto auf der Brücke fehlte Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Er ließ Merkel und die anderen stehen — und zog sich in Kehl telefonierend ans Rheinufer zurück. Die Szene ging um die Welt.

Ebenso die Bilder von Nato-Gegnern, die wenige hundert Meter entfernt auf der Europabrücke und in Straßburg randalierten. Eine Zollstation, ein Hotel, eine Apotheke und weitere Gebäude gingen in Flammen auf. In Kehl versammelten sich mehr als 6000 Demonstranten, erinnert sich Polizei-Einsatzleiter Bernhard Rotzinger. Hier blieb es friedlich.

Die deutsche Kleinstadt diente den Politikern als Kulisse. Getagt und übernachtet wurden in Straßburg und Baden-Baden. Einen nachhaltigen Impuls für die Stadt habe der Gipfel nicht gebracht, sagt Vetrano, der seit knapp fünf Jahren Oberbürgerbürgermeister in Kehl ist. Kehl und die Nachbarstadt Straßburg wachsen aber zusammen, unabhängig von dem Politikertreffen. Kehl verstehe sich als deutscher Vorort der elsässischen Metropole und wolle Annäherung, nicht Abgrenzung.

„Das, was Politiker damals als Botschaft in die Welt getragen haben, füllen wir mit Leben“, sagt Kehls Stadtoberhaupt: „Wir bauen Brücken, keine Mauern.“ Die Lage der Stadt am Rande Deutschlands sei lange ein Makel gewesen, nun sei sie ein Vorteil. Das Pendeln über die Grenze zum Arbeiten und Einkaufen sei selbstverständlich geworden. Kehl profitiere davon, unter anderem durch einen starken Einzelhandel.

Als Schlüssel hat sich unter anderem die Straßenbahn entwickelt, die von Straßburg über die Grenze direkt ins Kehler Zentrum und wieder zurück fährt. Millionen Fahrgäste nutzen sie. Zudem betreiben Straßburg und Kehl eine gemeinsame Stadtentwicklung, wie Straßburgs Bürgermeister Roland Ries sagt. Im Straßburger Viertel an der Grenze zu Kehl, in dem es vor zehn Jahren Randale gab, soll in den nächsten fünf bis acht Jahren ein neuer Stadtteil für 20 000 Menschen entstehen. Er liegt direkt an der Straßenbahnlinie Straßburg-Kehl.

„In Erinnerung geblieben sind, ähnlich wie beim G20-Gipfel in Hamburg 2017, die immensen Sicherheitsvorkehrungen“, sagt Vetrano. Der Nato-Gipfel habe die ganze Region in einen Ausnahmezustand versetzt.

Baden-Baden: „Der Gipfel hat weltweite Bekanntheit gebracht“

Daran erinnert sich auch das 56 000 Einwohner zählende Baden-Baden. „Die Deckel der Kanalschächte sind damals versiegelt worden. Die Siegel sind heute noch zu sehen“, sagt der Sprecher der Stadt, Roland Seiter: „Sie dienen unseren Stadtführern als Anknüpfungspunkt, um vom Gipfel zu erzählen.“ Merkel, Obama und ihre Ehepartner trugen sich damals ins Goldene Buch der Stadt ein. Eine öffentlich ausgestellte Kopie ziert heute, als Erinnerung, den Innenhof des Rathauses.

„Der Gipfel hat unserer Stadt und der Region weltweite Bekanntheit und einen Imagegewinn gebracht“, sagt Seiter: „Wir haben bewiesen, dass wir auch solche Großveranstaltungen schultern können.“ So wie beim Treffen der G20-Finanzminister vor zwei Jahren in Baden-Baden. Dieser Werbeeffekt halte an. Und sei eine Empfehlung für mögliche weitere Veranstaltungen in der Zukunft.

Kritiker wie die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG-VK) stoßen sich unter anderem an den Einschränkungen für die Bürger. Solche Gipfeltreffen in Städten zu veranstalten, sei nicht sinnvoll — auch wenn Politik Symbole brauche. Der Nutzen für die Kommunen sei gering.