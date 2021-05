Was passiert mit illegalen Schottergärten? Landesministerien streiten darüber

In Bayern gibt es kein Landesgesetz, das Schottergärten explizit verbietet. Doch im Februar dieses Jahres hat das Land seine Bauordnung erneuert und den Absatz zu Örtlichen Bauvorschriften ergänzt. Gemeinden dürfen nun regeln, wie die unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken bepflanzt und gestaltet werden dürfen.

Kurz gesagt: Die Kommunen haben es in der Hand, Schottergärten zu verbieten. Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer hat sich dazu wie folgt geäußert: „Wie man die Ortsgestaltung in den Städten und Gemeinden am sinnvollsten regelt, wissen die Kommunen selbst am besten. Wir geben den Städten und Gemeinden daher mehr Handlungsspielraum.“