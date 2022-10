„Was muss in diesem Land noch passieren, damit ein Minister entlassen wird?“

Schande für die Polizei, Belastung für die Landesregierung: Mit scharfen Worten habe SPD und FDP die Entlassung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gefordert.

Hintergrund der Forderung ist die sogenannte Briefaffäre. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Strobl, weil er das Schreiben eines Anwalts an einen Journalisten weitergeben hat – aus Sicht der Staatsanwaltschaft möglicherweise ein strafbares Vorgehen.

Wir stellen diesen Antrag, weil ein Minister, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Straftat begangen hat, nicht im Amt verbleiben kann. Andreas Stoch, SPD

Strobl akzeptierte ein Angebot der Staatsanwaltschaft. Er zahlte 15.000 Euro, die Ermittler wollen das Verfahren nun einstellen. Damit würde Strobl als nicht vorbestraft gelten.

Für die SPD begründete Fraktionschef Andreas Stoch das Ansinnen nach Entlassung vor: „Wir stellen diesen Antrag, weil ein Minister, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Straftat begangen hat, nicht im Amt verbleiben kann.“

Es gibt nur einen Weg, Schaden von dieser Regierung abzuwenden – und das ist Ihr Rücktritt. Andreas Stoch

Strobl hatte seine Annahme des Angebots damit begründet, dass er das Verfahren zum Schutz der Regierung und seiner Person schnell habe beenden wollen. Aus Stochs Sicht war das vorgeschoben. Wenn der Innenminister unschuldig sei, hätte er einer Anklage und einem Prozess vor Gericht doch gelassen entgegensehen können – und seien Unschuld durch einen Freispruch bestätigen lassen.

In Wirklichkeit gehe es Strobl nicht um das Land, sondern darum, „seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“ Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden seiner politischen Verantwortung nicht gerecht, in dem er Strobls Entlassung ablehne. „Es gibt nur einen Weg, Schaden von dieser Regierung abzuwenden – und das ist Ihr Rücktritt“, so Stoch.

Die Landtagsfraktionen der SPD und FDP wollen, dass Innenminister Thomas Strobl entlassen wird.

So sah das auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. „Was muss in diesem Land noch passieren, damit ein Minister entlassen wird?“, fragt er in Richtung von Kretschmann. Strobl habe mit der Annahme des Angebots auf Einstellung eine Straftat eingestanden. Hätte die Staatsanwaltschaft dies anders gesehen, hätte sie die Ermittlungen ohne Auflage eingestellt.

Doch Kretschmann interessiere dies alles nicht, er habe alles einfach durchgewunken. „Dieser Ministerpräsident ist ein Tiefpunkt in der Kultur dieses Landes“, sagte Rülke. Dabei sei Strobl mit seinem Verhalten eine Schande für die baden-württembergische Polizei.

Das warf auch AfD-Redner Hans-Jürgen Goßner Strobl vor. Dessen Erinnerungslücken vor dem Untersuchungsausschuss, der sich weiter unter anderem mit Strobls Verhalten beschäftigt, habe Strobl „Erinnerungslücken so tief wie die Baugrube für den Stuttgarter Hauptbahnhof“ gehabt.

Er müsse entlassen werden. Allerdings forderten SPD und FDP dies nicht aus Sorge um das Land, sondern nur, um die Regierung zu Fall zu bringen und gegebenenfalls selbst mitzuregieren.

Ministerpräsident Kretschmann verteidigte Strobl vehement. Dieser leiste als Innenminister hervorragende Arbeit. Baden-Württemberg sei eines der sichersten Bundesländer, habe aktuell die niedrigste Kriminalitätsrate seit 40 Jahren. Auch bei der Digitalisierung und bei der Vereidigung der Demokratie gegen Staatsfeinde habe sich Strobl große Verdienste erworben.

„Das Land ist bei Thomas Strobl in guten Händen.“ Deswegen bleibe er im Amt. Kretschmann wies auch die Aussagen von SPD und FDP zurück, Strobl habe durch die Annahme des Angebots der Staatsanwaltschaft seine Schuld eingestanden.

„Über diese Bewertung entscheiden in diesem Land nicht Sie, sondern Gerichte“, sagte der Regierungschef. Es habe kein Urteil über Strobl gegeben, er gelte damit als unschuldig. SO beurteile auch das Bundesverfassungsgericht ähnlicher Fälle. Vorverurteilungen und „moralischer Furor“ seien nicht angemessen.

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel warf der SPD vor, sich bei ähnlichen Fälle in den eigenen Reihen völlig anders verhalten zu haben. Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) zahlte kurz vor Amtsantritt 5000 Euro, auch gegen ihn liefen Ermittlungen „einer verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen“.

Da habe die SPD keineswegs den Rücktritt gefordert. Stattdessen überziehe sie seit Jahren die Landesregierung mit unberechtigten Rücktrittsforderungen. Das sei inflationär, aber: „Es bringt einfach nichts.“ SPD und FDP schadeten mit ihrem Vorgehen vielmehr der Demokartei. „Sie werden immer lauter, schriller, hämischer, verletzender. Das ist unterirdisch.“ Strobl sei ein sehr guter Innenminister, „so einen Innenminister verletzt man nicht“.

Trotz des Antrags dürfte Strobl aber im Amt bleiben - es gilt als sicher, dass die Regierungskoalition aus Grünen und CDU das Ansinnen der Opposition ablehnt.