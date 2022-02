Fasnet im Südwesten: Umzüge und Partys - welche Regeln gelten und was ist erlaubt?

Eine ausgelassene Fasnet und ein pandemisches Virus passen nicht zusammen. Das wissen auch die Narren in Baden-Württemberg. Dennoch wurden sie in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Auf Regeln folgten Änderungen, widersprüchliche Aussagen, neuerliche Änderungen und ganz zum Schluss dann doch noch ein paar Lockerungen. Die Narren sind genervt, doch viele nehmen es mit Humor.

Eigentlich war es eine gute Nachricht, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag im Landtag verkündete. „Als leidenschaftlicher Fastnachts-Narr möchte ich noch ein Wort zur Fasnet sagen: Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnet-Brauchtums sind in Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich“, sagte er.

Sind auch Fasnets-Umzüge erlaubt?

Schon bislang hätten unter kontrollierten Bedingungen kleine Umzüge stattfinden können – allerdings unter 2G-Bedingungen. Jetzt dürfen auch Menschen an der Fasnet teilnehmen, die zwar nicht geimpft oder genesen, aber getestet sind.

Neu ist auch, dass im Freien eine medizinische Maske für Zuschauer und Narren ausreicht. In geschlossenen Räumen müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Ausgenommen sind Narren, die als Akteure eine sogenannte Larve, also eine kunstvoll geschnitzte Narrenmaske, tragen.

In der Warnstufe, die ab Mittwoch gilt, sind außerdem mehr Personen bei Veranstaltungen zugelassen. Geschlossene Räumen dürfen zu 60 Prozent gefüllt werden. Maximal dürfen 6000 Personen kommen. Im Freien dürfen Veranstaltungen mit 75 Prozent Kapazitätsbegrenzung stattfinden. Die Personenobergrenze liegt dann bei 25 000.

Kurzum: Fasnetsveranstaltungen und Umzüge können stattfinden, wenn sie überschaubar sind und in einem kontrollierten Rahmen stattfinden.

Ein Veranstaltungskonzept muss darlegen, wie die Nachweispflichten kontrolliert und umgesetzt werden. Außerdem soll es gemeinsame Kontrollteams der Ordnungsämter, Polizei und der Zunft geben.

Wie reagieren die Narren auf die neuen Regeln?

Für viele Zünfte in der Region kommen die neuerlichen Lockerungen zu spät. Auf den letzten Drücker noch eine größere Veranstaltung auf die Beine zu stellen, Absperrungen, Ordner, Abzeichen zu organisieren, Genehmigungen einzuholen, andere Zünfte einzuladen, das erscheint vielen in der kurzen Zeit nicht umsetzbar. Auch die Entscheidung, in diesem Jahr nicht auf auswärtige Umzüge zu fahren, ist bei vielen Zünften schon vor Monaten gefallen.

„Wir bleiben bei dem, was wir geplant hatten“, sagt etwa Bettina Haider von der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. „Wir haben trotzdem eine echte Fasnet in Weingarten und freuen uns an dem, was wir haben.“ Einzig beim Narrenmarsch am Sonntag im Lindenhofstadion überlege man noch, ob man die Besucherzahl noch anhebe und die Zugangsbeschränkungen von 2G auf 3G senke.

Die Narren in Rottweil hingegen wollen ihren traditionellen Narrensprung veranstalten. Sowohl am Fasnetsmontag als auch am Fastnetsdienstag sollen dort jeweils bis zu 1000 Narren mit Abstand in einen abgesperrten Bereich in der Altstadt einziehen.

Für die Teilnahme am Narrensprung gilt demnach die 2G-plus-Regel für Narren wie Zuschauer und eine FFP2-Maskenpflicht. Das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Schnelltest dabei sein. Zudem müssen alle Teilnehmer vorher eine Karte kaufen. Die Zuschauerzahl wird auf 6000 begrenzt.

Gibt es Unmut bei den Narren?

Die Narren im Land, so scheint es, sind hin- und hergerissen. Einerseits hätten Sie sich eine frühere und klarere Ansage von der Landesregierung gewünscht, andererseits zeigen sie Verständnis: „Klar war dieser Schlingerkurs, was die Umzüge angeht, anstrengend“, sagt Haider. „Aber wir sind in dieser Pandemie doch alle vor große Herausforderungen und Fragen gestellt worden. Das werfe ich niemandem vor.“

Die Aulendorfer Narren haben die Verwirrung um die Fasnetsregeln kurzerhand zu einem eigenen Programmpunkt gemacht. In einem Online-Video geben sie augenzwinkernd einen Einblick in ihre Vorbereitungen. Kurz vor der Hochfasnet nochmal alles umorganisieren? Kein Problem!

Auf die Schnelle einen Umzug organisieren? Nichts leichter als das. Schließlich habe man doch einen großen Schrank, in dem ein fertiger Plan für jede Corona-Eventualität liege. Und weil das doch alles so einfach ist, laden die Aulendorfer Ministerpräsident Kretschmann spontan auch noch zum Froschkuttelnessen ein – falls die Riedlinger das nicht organisiert bekommen.

„Wir sehen das närrisch“, sagt auch Bettina Haider von der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. „Es gibt ganz viel Material, um sich im nächsten Jahr in der Fasnet darüber auszulassen.“