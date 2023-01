Krasser Gegensatz zu Ellwangen: Warum Pforzheim eine Flüchtlingsunterkunft will

Ellwangen hat zuletzt hart darum gekämpft, seine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge loszuwerden. Auch Sigmaringen dringt beim Land auf ein Enddatum seiner Massenunterkunft. Pforzheim geht derweil den gegenteiligen Weg: Die Stadt am nördlichen Rand des Schwarzwalds liebäugelt damit, LEA-Standort zu werden – zumindest wenn es nach Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) geht. Am Montag bekommt er zu hören, was die Bürger davon halten.

Die Bombe platzte kurz vor Weihnachten: In einer nichtöffentlichen Sitzung hat OB Boch zunächst den Gemeinderat über seine Pläne informiert und anschließend eine Pressemitteilung herausgegeben. Gemeinsam mit Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek, der ebenfalls der CDU angehört, habe er über Pforzheim als neuen Erstaufnahmestandort gesprochen und bereits eine Immobilie besichtigt. Bei dieser handelt es sich um ein ehemaliges Logistikgebäude der Firma Bader, das in einem Industriegebiet namens Brötzinger Tal seit Jahren leer steht. Zwar spricht niemand über Zahlen, weder die Stadt noch Loreks Ministerium. Inoffiziell sind aber rund 1000 Plätze für Flüchtlinge im Gespräch. Bei 13.500 Erstaufnahmeplätzen, die es aktuell samt Notbelegung gibt, würde dies die Kapazitäten des Landes auf einen Schlag massiv erhöhen.

Weniger Integration nötig

Warum strebt Boch nach einer Erstaufnahme, während seine Kollegen in Ellwangen und Sigmaringen viel Kraft und Zeit aufwenden, ihre Unterkunft loszuwerden? Die Logik dahinter lässt sich mit dem Wort „LEA-Privileg“ zusammenfassen. Dies besagt, dass Kommunen, die eine Erstaufnahmeeinrichtung haben, anschließend weniger Asylsuchende zugewiesen bekommen.

Die Unterbringung von Geflüchteten erfolgt in der Regel nämlich in drei Stufen. Wer neu im Land ankommt, landet zunächst in der Erstaufnahme des Landes. Hier werden die Menschen identifiziert, registriert, medizinisch versorgt. Wenn der bürokratische Prozess abgeschlossen ist, kommen sie in die vorläufige Unterbringung, für die die Kreise zuständig sind. Als Stadtkreis bekommt Pforzheim also bereits jetzt Menschen zugewiesen. Die dritte Stufe ist die Anschlussunterbringung, in die die Menschen dann verlegt werden, wenn ihr Asylgesuch entschieden ist. Dafür sind die Städte und Gemeinden zuständig, also ist Pforzheim als Stadt wieder in der Pflicht.

Selbst in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015/16 hatte es Pforzheim vermeiden können, Hallen zu Flüchtlingsunterkünften umzurüsten. Das ist aktuell anders. Eine Halle auf Stadtgebiet dient bereits als vorläufige Unterkunft, weitere Hallen müssten mutmaßlich im Februar umfunktioniert werden, hat die Stadt kurz vor Weihnachten erklärt.

Vorteile des LEA-Privilegs

Hier setzt Bochs Argument für eine Erstaufnahmeeinrichtung an. Das LEA-Privileg berge klare Vorteile, erklärte er in der Mitteilung vor Weihnachten. „Wir würden künftig entsprechend weniger eigene Geflüchtete aufnehmen, die hier dauerhaft leben und integriert werden müssen. Unsere Sozial- und Integrationskosten würden langfristig sinken.“ Für Flüchtlinge in der Erstaufnahme muss nämlich das Land alle Kosten tragen. Mit einer LEA lebten weniger Flüchtlinge dauerhaft in Pforzheim, folgert Boch, und so könnten Ressourcen in mehrfacher Hinsicht gespart werden – finanziell, personell und räumlich. Es brauche weniger Plätze in Kitas und Schulen. „Wir könnten mit weniger integrationsbedingten Aufwendungen rechnen“, erklärte er.

Das Stuttgarter Migrationsministerium nennt keine Formel dazu, wie genau sich das LEA-Privileg für Pforzheim auswirken würde. „Der konkrete Umfang des LEA-Privilegs ist Teil der Verhandlungen. Dabei wird insbesondere die Höhe der Unterbringungskapazität der Einrichtung maßgeblich berücksichtigt“, erklärt ein Sprecher. Staatssekretär Lorek betont: „Das sogenannte LEA-Privileg und die damit verbundene Entlastung bei der Zuteilung von Geflüchteten stellt bei der kommunalen Positionierung für eine Erstaufnahmeeinrichtung ein relevantes Kriterium dar. Die angebotene Unterstützung durch die Stadt Pforzheim wäre ein wichtiger Beitrag für die Erstaufnahme des Landes.“ Ob sich das ehemalige Logistikzentrum im Brötzinger Tal als Einrichtung eignet, sei noch offen. Dazu laufe aktuell eine Prüfung, so der Ministeriumssprecher.

FDP will Gelände anders entwickeln

Unklar ist auch, ob und wie die Stadt das Gebäude erwerben kann. Erst kürzlich hat die Firma Bader das Gebäude verkauft – nach Informationen der „Pforzheimer Zeitung“ für knapp fünf Millionen an Colin Bader, einer der Leiter des Versandhauses Bader. Hans-Ulrich Rülke, der sowohl im Stuttgarter Landtag wie auch im Pforzheimer Gemeinderat die FDP-Fraktion leitet, fordert die Stadt auf, ein Vorkaufsrecht geltend zu machen. „Wir sehen den Vorschlag der CDU, dort 1000 Geflüchtete unterzubringen, äußerst kritisch“, erklärt Rülke und fordert eine Diskussion hierüber im Gemeinderat. „Wir als FDP-Fraktion können uns vorstellen, dass nach ausgiebiger Erörterung eine andere städtebauliche Entwicklung des Geländes für die Stadt wesentlich besser ist, als die von der CDU favorisierte Lösung als Erstaufnahmestelle.“

Trotzdem wollen sich OB Boch und Staatssekretär Lorek bereits am Montag mit der Öffentlichkeit über die „Herausforderung Migration – Auswirkungen auf Pforzheim“ austauschen. Und zwar im Clubheim des CfR-Pforzheim, schräg gegenüber der möglichen künftigen Flüchtlingsunterkunft im Brötzinger Tal. Dass nicht die Stadtverwaltung, sondern die Pforzheimer CDU zu diesem Austausch einlädt, kann durchaus als Zeichen interpretiert werden. Dem Vernehmen nach steht Boch mit seiner Haltung im Pforzheimer Rathaus ziemlich allein da. Und nicht nur dort: Auch der Gemeinderat scheint wenig begeistert von Bochs Idee. Gegenwind kommt auch aus seiner eigenen CDU-Fraktion. Die „Pforzheimer Zeitung“ berichtet von viel Kritik der Unionsräte.

Hoher Ausländeranteil

Der Grund für die Skepsis: In Pforzheim wohnen bereits sehr viele Ausländer, so viele wie sonst nirgends in Baden-Württemberg. Mit einem Anteil von zuletzt rund 28 Prozent liegt die Stadt auch bundesweit etwa mit Frankfurt und Offenbach ganz vorne. Das birgt soziale Konflikte, zumal die Stadt finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Statt Tausend weitere Menschen aus allen Teilen der Welt nach Pforzheim zu holen, solle sich OB Boch um die Menschen kümmern, die bereits hier lebten, heißt eine Kritik an Bochs Plänen. Zunächst müsse er sich mehr um deren Integration bemühen. Es brauche etwa viel mehr bezahlbaren Wohnraum. Sonst werde nach der nächsten Kommunalwahl die AfD stärkste Kraft im Gemeinderat werden, sagt ein Beobachter. Die AfD hatte hier bei der Landtagswahl 2016 ein Direktmandat gewonnen.