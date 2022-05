Die Bodensee Wasserversorgung sichert für vier Millionen Menschen die Versorgung mit Wasser. Das soll auch in Zukunft so sein, trotz Klimawandel. Deswegen soll in Sipplingen ein neues, großes Wasserwerk entstehen. Die Vorbereitungen laufen.

Warum dabei auch in den Grund des Sees gebohrt wird, sehen Sie in unserem Video (bitte oben auf das Bild klicken).