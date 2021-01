Warum die Stadttaube „Vogel des Jahres“ werden soll - ein Tier, das viele als Problem betrachten

Warum die Taube als Symbol des Friedens und auch der Liebe gilt, erschließt sich leicht in einem Vogelhaus unterhalb des Markdorfer Rathauses. Sind dort doch Exemplare von majestätischer Schönheit beheimatet. Ihr Gefieder leuchtet in lupenreinem Weiß, andere beeindrucken mit einem Federkleid in Mokkabraun oder zartem Beige. Hätten alle Tauben eine Anmutung wie diese, würden die Leute wohl kaum von „fliegenden Ratten“ sprechen. Die vermeintlichen Plagegeister unter den Vögeln gibt es aber auch in Marktdorf.