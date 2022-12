Warum das Kliniksterben weiter geht - und was Patienten helfen soll

Längere Wartezeiten für geplante Operationen, gehetzte Ärzte und Pfleger, weitere Wege zum nächsten Krankenhaus: Damit müssen viele Patienten leben, weil den Kliniken in Süddeutschland Geld fehlt. Das belegt eine aktuelle Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft BWKG.

Wie ist die Lage der Kliniken in Baden-Württemberg?

Fast 80 Prozent der Krankenhäuser sehen sich in einer wirtschaftlich schlechten Lage, 74 Prozent der Klinikchefs erwarten für das laufende Jahr rote Zahlen. 84 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass die Lage sich im kommenden Jahr weiter verschlechtern wird. So negativ wie im laufenden Jahr beurteilten die Verantwortlichen die Lage seit Beginn der Befragungen im Jahr 2008 noch nie zuvor.

Noch nicht berücksichtigt sind allerdings die Hilfen, die die Bundesregierung in den vergangenen Wochen und damit nach Ende der Befragung im November beschlossen hatte. 66 Prozent der Krankenhausgeschäftsführer gaben an, dass die Wartelisten für planbare Eingriffe im Vergleich zum Jahr 2019 länger geworden sind.

Und in Bayern?

Dort legen die Krankenhäuser die Zahlen zur wirtschaftlichen Lage später vor. Klar ist aber: Besser als im Südwesten geht es den Häusern den Freistaat nicht. 2021 schrieben fast Zweidrittel rote Zahlen. Im laufenden Jahr ist keine Besserung in Sicht: Der BR zitiert eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger, nach der 90 Prozent der Kliniken in öffentlicher Trägerschaft Verlust machen.

Warum fehlt in den Kliniken Geld?

Ein wesentlicher Grund ist das System, mit dem sie finanziert werden. Es belohnt vereinfacht gesagt jene, die viele gut vergütete Behandlungen und Operationen durchführen und Patienten schnell entlassen. Andere Leistungen dagegen lohnen sich für die Häuser weniger. Eingeführt wurde das System, um die hohen Kosten durch zuvor extrem lange Liegezeiten zu senken.

Hinzu kommen weiter Faktoren: Während die Krankenkassen für die Behandlung der Patienten zahlten, müssen die Länder für Bau- und andere Infrastrukturkosten aufkommen. Die Kliniken monieren seit Jahren, sie bräuchten erheblich mehr Geld, als sie erhalten. In Baden-Württemberg ist die Finanzlücke aber weniger groß als andernorts. Das ohnehin knappe Personal verbringt laut BWKG mittlerweile bis zu 40 Prozent seiner Arbeitszeit mit Bürokratie - also etwa der genauen Erfassung von Behandlungsschritten zur Abrechnung mit den Krankenkassen.

Wirkt sich die Corona-Pandemie noch aus?

Laut der Klinikchefs im Land durchaus. Während der Pandemie konnten die Kliniken weniger rentable Behandlungen durchführen als zuvor. Deswegen zahlte der Bund Ausfallgeld. Doch dieser Rettungsschirm ist ausgelaufen. BWKG-Vorstand Scheffold berichtet von nach wie vor niedrigeren Behandlungszahlen als vor der Pandemie. Das sei unter anderem Folge von Personalengpässe durch die aktuelle Krankheitswelle. „Der Bund hatte versprochen, keine Klinik werde mit den Folgen der Pandemie allein gelassen. Doch dieses Versprechen scheint nicht mehr zu gelten“, so Scheffold.

Welche Folgen haben Inflation und höhere Energiekosten?

Laut Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der BWKG und Landrat im Alb-Donau-Kreis gravierende. Die Bundesregierung hatte deshalb vor wenigen Wochen ein Hilfspaket beschlossen. Insgesamt sollen sechs Milliarden Euro an die deutschen Kliniken fließen, vier davon als Zuschuss zu Energiekosten. Das reiche nicht, so Scheffold: „Die Inflationsrisiken abseits der Energiekosten drohen zum großen Teil bei den Krankenhäusern hängenzubleiben“. Denn die höheren Preise etwa für Lebensmittel oder Medizinprodukte bereiteten erheblich mehr Probleme als die Energiekosten.

Was haben Bund und Land bislang zur Unterstützung der Kliniken getan?

Neben dem Sechs-Milliarden-Hilfspaket hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits einige Reformen angestoßen. Dazu zählt das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Dieses sieht unter anderem Zuschüsse für Kinderkliniken, Geburtshilfe sowie die Tagesbehandlungen im Krankenhaus vor. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will 108 Millionen Euro in laufende Bauprojekte von Kliniken stecken, die wegen der gestiegenen Baupreise derzeit stocken. Dafür müssen allerdings andere, noch nicht begonnene Projekte verschoben werden. Laut Ministerium flossen allein 2022 Kofinanzierung mehr als 857 Millionen Euro an die Kliniken.

Werden die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Lage entschärfen?

Es gibt aus Sicht der BWKG mehrere Probleme. Zum einen hat Lauterbach die Berechnung der Kosten verändert, die sich die Kliniken pro Patient von den Krankenkassen erstatten lassen können. Das bringe Nachteile mit sich – allein Baden-Württembergs Kliniken blieben auf Kosten in dreistelliger Millionenhöhe sitzen. Außerdem hatte Lauterbach zuletzt Vorschläge einer Expertenkommission präsentiert.

Diese will die umstrittenen Fallpauschalen in Teilen abschaffen und Kliniken auch Geld unabhängig davon zugestehen, wie viele Patienten sie in möglichst kurzer Zeit behandelt. Das begrüßt die BWKG grundsätzlich. Aber: Es sei noch völlig unklar, wie sich die Pläne auf die Krankenhaus-Landschaft auswirken. Der Bund müsse nun rasch Details liefern. Auf keinen Fall dürfe künftig Berlin entscheiden, wie viele Kliniken es in Baden-Württemberg gebe.

Werden weitere Krankenhäuser geschlossen?

Ja. „Der Strukturwandel wird weiter gehen“, sagte Scheffold dazu. Allerdings ist Baden-Württemberg weiter als andere. Das Land hat bundesweit mit 488 die wenigsten Krankenhausbetten pro 100 000 Einwohner. In Bayern sind es 579, Spitzenreiter unter den Flächenländern ist Thüringen mit 731. Seit Jahren verfolgt Minister Lucha mit Unterstützung der Kassen und der BWKG folgenden Kurs: Weniger große Häuser sollen eine Rund-Um-Versorgung bieten, kleinere Kliniken sich auf weniger aufwändige Behandlungen und Operationen konzentrieren.

Das empfehlen auch zahlreiche Experten. Die Qualität von Behandlungen steigt laut zahlreicher Studien, je häufiger ein Haus sie durchführt. Außerdem spart es Geld, wenn teure Geräte dort stehen, wo viele Patienten sie benötigen. Darüber hinaus ist die Medizin heute in vielen Bereichen hochspezialisiert - das nötige Personal und die Expertise dafür sind nicht flächendeckend verfügbar. Heute hat Baden-Württemberg knapp 200 Akutkliniken, diese Zahl wird weiter sinken. Das Problem: Die vielerorts als Nachfolgelösungen angepriesenen Versorgungszentren stecken noch in den Kinderschuhen. Ihre Einrichtung ist wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten sehr kompliziert.