Warten statt schaffen - Was Geflüchteten die Arbeitssuche erschwert

Als russische Soldaten am 24. Februar in die Ukraine einmarschierten, fackelte Alice Mittl nicht lang. Die Geschäftsführerin eines Hotels in Langenargen am Bodensee telefonierte mit der Agentur, die ihr ukrainische Studentinnen als Aushilfen für den Sommer vermittelt hatte - und brachte wenige Wochen später drei junge Frauen und zwei Kinder bei sich unter. „Das sollte man nicht heroisieren“, sagt Mittl. „Wir haben ja auch was davon.“ Denn die drei Ukrainerinnen könnten zum Saisonstart an Ostern wieder im Hotel-Restaurant arbeiten - wenn sie bis dahin dürfen.

Bisher verbringen Marharyta Savina, Yuliia Yermonava, ihre Schwester Iryna Oskalenko sowie deren zwei Kinder ihre Zeit am Bodensee mit Ausflügen - und Warten. „Es hieß, wer arbeiten will, darf arbeiten“, sagt Mittl. Doch seit Wochen warteten die drei Frauen auf ihren Aufenthaltstitel, den sie gleich nach ihrer Ankunft beantragt hatten. „Es wäre schön, wenn jetzt einfach mal ein Stempel drauf käme.“

Behörden kommen an die Grenzen

Um Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Suche nach Arbeit zu erleichtern, hat die Bundesregierung die Massenzustrom-Richtlinie aktiviert. Geflüchtete brauchen damit eigentlich nur einen Aufenthaltstitel von der Ausländerbehörde und können dann direkt eine Arbeit aufnehmen. Doch die Behörden kommen durch immer mehr Anträge an ihre Grenzen - vor allem in den Großstädten.

„Die Behörden kommen an die Belastungsgrenze oder haben sie zum Teil schon erreicht“, sagt eine Sprecherin des Städtetags Baden-Württemberg. Die Mitarbeiter bemühten sich zwar „nach Kräften, allen Anforderungen gerecht zu werden“. Viele Städte verstärkten die Ausländerbehörden zudem mit Personal aus anderen Ämtern. Stiegen die Zahlen weiter, gebe es aber „leider auch größere Defizite“.

Insofern ist auch mit einer weiteren Zunahme der Belastung vor Ort zu rechnen. Geschäftsführer des Landkreistags im Südwesten, Alexis von Komorowski

Der Geschäftsführer des Landkreistags im Südwesten, Alexis von Komorowski, betont, die Ausländerbehörden hätten „seit jeher“ viel zu tun - vor allem wegen Gesetzesänderungen im Ausländerrecht und der Aufnahme vieler Geflüchteter in den Jahren 2015 und 2016. „Dass jeder weitere Ausländer den Arbeitsaufwand erhöht, ist klar“, sagt von Komorowski. „Insofern ist auch mit einer weiteren Zunahme der Belastung vor Ort zu rechnen.“ Schon jetzt würden Sonderschichten am Wochenende gefahren und Überstunden geleistet.

Der Aufenthaltstitel ist am wichtigsten -auch für die Ablenkung

Neben dem Aufenthaltstitel seien für Flüchtlinge Deutsch-Kenntnisse die wichtigste Voraussetzung für einen Arbeitsplatz, sagt eine Sprecherin der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Agentur für Arbeit. Deshalb sollten Menschen aus der Ukraine „schnellstmöglich“ an Integrations- und Berufssprachkursen teilnehmen können. Um Flüchtlinge schnell über solche Angebote zu informieren, nutzten die Arbeitsagenturen vor Ort „ihre Netzwerke, die sich seit 2015 erfolgreich etabliert haben“.

Für Marharyta Savina und Yuliia Yermonova wäre die Sprache kein Hindernis. Beide haben schon als Aushilfen in Alice Mittls Hotel gearbeitet, beide können sich auf Deutsch und Englisch verständigen. Iryna Oskalenko könnte ein Azubi als Übersetzer helfen, sagt Geschäftsführerin Mittl. Zudem könne sie bei den Arbeitszeiten auf die beiden Kinder Rücksicht nehmen. „Das ist ja das Schöne am Gastronomiebetrieb, dass man so flexibel ist.“

Das Gastgewerbe biete „seit jeher auch Chancen für Geflüchtete“, sagt der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Baden-Württemberg, Daniel Ohl. „Dies gilt selbstverständlich auch für Menschen aus der Ukraine.“ Als Lösung für den Fachkräftemangel in der Branche sehe der Verband die Geflüchteten aber nicht. „In der aktuellen Lage muss die humanitäre Hilfe für Kriegsflüchtlinge im Vordergrund stehen. Das steht jetzt über allen anderen Überlegungen.“

Der Mitarbeitermangel sei in vielen Betrieben vor allem eine Folge von Corona, betont Ohl. Wichtig seien „wirtschaftlich tragfähige Öffnungsmöglichkeiten, die Planungssicherheit und verlässliche Perspektiven für Gäste, Betriebe und Beschäftigte schaffen“.

Geflüchtete wollen nützlich sein und ein geregeltes Leben führen

Für Marharyta Savina, Yuliia Yermonava und Iryna Oskalenko geht es in Langenargen bisher ohnehin nur um Aushilfsjobs. „Die haben ja alle studiert“, sagt Geschäftsführerin Mittl. „Ich glaube nicht, dass die in der Gastronomie bleiben.“ Dennoch würde sie sich freuen, wenn die drei Ukrainerinnen ihren Betrieb in der laufenden Saison verstärken. „Es ist für alle entspannter, wenn zwei, drei Leute mehr da sind.“

Auch Yuliia Yermonava hofft auf einen baldigen Arbeitsbeginn. „Ich will nützlich sein und Geld verdienen. Unsere Familien haben ihre Jobs verloren und wir wollen ihnen helfen.“ Und dann ist da noch die Hoffnung, die Erinnerung an die Nächte im Keller zum Schutz vor Bombardements und die Gedanken an den Krieg zumindest etwas beiseiteschieben zu können. „Die Arbeit würde uns etwas ablenken.“

Dazu fehlt nur der Aufenthaltstitel. Auch wenn die Ausländerbehörde im Bodenseekreis viel zu tun hat, stehen die Chancen auf eine baldige Bearbeitung laut einem Sprecher des Landratsamts wohl nicht schlecht. Derzeit könnten alle Formalien „aktuell zeitnah erledigt werden“.