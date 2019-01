Warnstreiks: Lage an Südwest-Flughäfen normalisiert sich

Nach den Warnstreiks des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen hat sich der Flugbetrieb an den Airports im Südwesten normalisiert. „Wir haben keine Auswirkungen mehr, der Betrieb ist ganz normal angelaufen“, sagte eine Sprecherin des Flughafens Stuttgart am Mittwochmorgen mit Blick auf den Flugplan. Auch am Bodensee-Airport in Friedrichshafen starten und landen alle Maschinen am heutigen Mittwoch voraussichtlich wieder planmäßig, wie der Flughafen auf seiner Website mitteilte.

Zwar hatte sich das Sicherheitspersonal im Südwesten am Dienstag nicht an den Warnstreiks beteiligt, durch die Arbeitsniederlegungen an den anderen deutschen Airports kam es dennoch zu Flugausfällen. Am Stuttgarter Flughafen waren am Dienstag über den Tag verteilt 40 Starts und Landungen abgesagt worden. Auch am Bodensee-Airport gab es Annullierungen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sowie an sieben weiteren Airports zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft verlangt mehr Geld für die Beschäftigten.

