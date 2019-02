Warnstreik im öffentlichen Dienst: Kundgebung in Karlsruhe

Mitarbeiter des Landes Baden-Württemberg treffen sich heute in Karlsruhe zu einer Kundgebung. Die Tarifangestellten des öffentlichen Dienstes wollen mit dem Warnstreik ihre Forderung nach mehr Einkommen unterstreichen. Die Gewerkschaften haben angestellte Lehrer sowie Mitarbeiter von psychiatrischen Zentren und weiteren Landeseinrichtungen zur Teilnahme aufgerufen.

In der laufenden Tarifrunde fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Verhandlungen zwischen den Ländern - ohne Hessen - und den Gewerkschaften für die rund eine Million Beschäftigten sollen am 28. Februar und 1. März in Potsdam fortgesetzt werden. Bisher hatten die Länder kein konkretes Angebot vorgelegt.

GEW Baden-Württemberg

Ver.di Baden-Württemberg