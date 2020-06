Die Woche beginnt warm in Baden-Württemberg: Die Temperaturen klettern am Montag auf bis zu 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Morgens wird es stark bewölkt, im Laufe des Tages soll die Sonne wieder scheinen. Nur im Südosten rechnet der DWD mit leichten Schauern, in den restlichen Teilen des Landes seien nur Tropfen zu erwarten.

Am Dienstagmorgen rechnet der DWD mit Nebel, der sich jedoch rasch auflösen soll. Dann scheint laut der Vorhersage wieder die Sonne, es bleibt heiter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad im Bergland und 30 Grad im nördlichen Rheintal.

DWD Baden-Württemberg