Nach der Festnahme einer bundesweit agierenden Betrügerbande hat die Staatsanwaltschaft Tübingen Anklage gegen sechs der mutmaßlichen Täter erhoben. Den Männern im Alter zwischen 17 Jahren und 33 Jahren wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Hilfe des Internets sowie Urkundenfälschung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Die Angeschuldigten stammen aus den westafrikanischen Ländern Benin und Elfenbeinküste. Fünf von ihnen befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen 29-Jährigen wurde Ende Januar außer Vollzug gesetzt.

Unter maßgeblicher Beteiligung der Kriminalpolizei Tübingen war der bundesweit agierenden Betrügerbande im Dezember vergangenen Jahres das Handwerk gelegt worden. Laut Staatsanwaltschaft haben die Angeschuldigten seit 2016 bei Online-Shops teure Elektronikartikel sowie Bekleidung bestellt und dafür Personalien und Anschriften von Personen aus dem gesamten Bundesgebiet ohne deren Wissen verwendet.

Dafür sollen sie eigens E-Mail-Adressen auf die Namen der vermeintlichen Besteller eingerichtet haben, um so den Sendungsstatus der Lieferungen zu erfahren. Mit Hilfe gefälschter Papiere hätten sie dann die Paketsendungen bei den jeweiligen Zustellern abgefangen. Auf diese Weise habe die Bande von Oktober 2016 bis Oktober 2017 in rund 100 Fällen Waren im Gesamtwert von mindestens 86 000 Euro erbeutet. Diese seien unter anderem in die Landkreise Tübingen und Reutlingen geliefert worden.