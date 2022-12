Schwere Vorwürfe: Waren beim Gäubahn-Faktencheck verdrehte Fakten im Spiel?

Der Streit um die Gäubahn geht in die nächste Runde. Der Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), der Fahrgastverband ProBahn und der Landesnaturschutzverband fordern, die geplante Unterbrechung der Gäubahn auszusetzen.

Die Züge sollen wie bisher bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof führen und nicht – wie von der Deutschen Bahn geplant – in Stuttgart-Vahingen enden. Die drei Verbände haben dazu die von der Deutschen Bahn aufgeführten Gründe zur Unterbrechung der Gäubahn untersucht – und kommen in vielen Punkten zu einem ganz anderen Ergebnis.

Das ist der aktuelle Stand

Zur Ausgangslage: Die Gäubahn-Züge aus Zürich und Singen werden auf dem Weg nach Stuttgart aller Voraussicht nach ab Sommer 2025 nur bis nach Vaihingen fahren. Wegen des Großprojekts Stuttgart 21 verschwindet der Hauptbahnhof dann nämlich unter der Erde, das Gleisvorfeld nördlich des bisherigen Kopfbahnhofs wird nicht mehr benötigt.

Die Stadt Stuttgart möchte die Flächen für Bauprojekte nutzen. Langfristig soll die Gäubahn durch den noch zu bauenden Pfaffensteigtunnel zum Hauptbahnhof geführt werden. Der Tunnel wird aber frühestens in zehn Jahren eröffnet. Solange müssen die Fahrgäste aus dem Süden Baden-Württembergs mit erheblichen Einschränkungen rechnen, wenn sie mit der Bahn nach Stuttgart wollen.

Faktencheck nicht objektiv für Verbände

Die Deutsche Bahn und der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn halten es nicht für möglich, die Direktverbindung der Gäubahn zum Stuttgarter Hauptbahnhof über das Jahr 2025 hinaus aufrechtzuerhalten. Das hat ein sogenannter Faktencheck Ende November ergeben, den die Bahn gemeinsam mit der Stadt Stuttgart vorgelegt hat.

Eben jener Faktencheck ruft die Fahrgastverbände im Südwesten auf den Plan. „Die Stadt Stuttgart und vor allem die Deutsche Bahn wollten den Check wohl nicht im Sinne einer objektiven Darstellung durchführen“, sagt Matthias Lieb, Landesvorsitzender des VCD in Baden-Württemberg.

Er behauptet, beim ersten Faktencheck sei überhaupt kein sachkundiger, neutraler Experte dabei gewesen und bezichtigt die Bahn, bei einigen Darstellungen Unwahrheiten verbreitet zu haben.

Brücken können laut VDC weiter befahren werden

Allen voran die Aussage, drei Brücken auf der Strecke unmittelbar vor dem Gäubahndamm seien in sehr schlechtem Zustand und ab 2026 – ohne Neubau oder umfangreiche Generalsanierung – nicht mehr befahrbar. „Das stimmt so nicht. Aktuell befinden sich alle Brücken noch in einem vernünftigen Zustand, das kann man bei der Brückendatenbank der Deutschen Bahn selbst überprüfen“, so Lieb.

Tatsächlich werden die drei Brücken von Gutachtern der Bahn in die Zustandskategorie 3 eingestuft. Hier heißt es nur, dass Erneuerungsmaßnahmen zu prüfen sind, nicht aber, dass die Brücken nicht mehr befahren werden können.

Laut Matthias Lieb fallen 31 Prozent aller Eisenbahnbrücken im Südwesten in die Zustandskategorie 3. „Natürlich muss man an den Brücken über kurz oder lang Veränderungen machen.

Dass aber 2026 alle drei Brücken alternativlos nicht mehr befahrbar sind, erklärt sich mir nicht“, so Lieb. Selbst in der Zustandskategorie 4 kann die Verweildauer noch 15 Jahre und länger sein, wie die Bahn selbst auf ihrer Webseite schreibt.

Das Problem mit den Gleisen

Ein weiterer Streitpunkt sind Hallendach und Oberleitungen an den Gleisen des bisherigen Kopfbahnhofs – laut erstem Faktencheck müsste beides komplett neu gebaut werden, damit die Gäubahn weiterhin direkt zum Hauptbahnhof fahren kann. „Ein Neubau des Daches stimmt für die Gleise 5 und 6, die sich die Bahn als Ankunftsgleise der Gäubahn vorstellt.

Für die Gleise 2 und 3 gilt das aber nicht“, sagt Matthias Lieb. Hier müssten weder das Dach komplett neu gebaut, noch andere Oberleitungen verlegt werden. „Die Bahn argumentiert, die Gleise 5 und 6 seien betrieblich besser, weil es die längsten Gleise sind“, erklärt Lieb. Aber so lange Züge brauche es auf der Gäubahn gar nicht. „Die Länge der Gleise 2 und 3 reicht vollkommen.“

Neuer Faktencheck gefordert

Die drei Verbände fordern den Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn auf, einen neutralen Sachverständigen damit zu beauftragen, die Argumente der Bahn nochmals zu überprüfen. „Denn die Bahn sagt, die Direktverbindung zum Stuttgarter Hauptbahnhof muss gekappt werden und wir sehen überhaupt kein Problem, sie zu behalten“, betont Lieb.

Parallel ruhen weitere Hoffnungen der Verbände auf dem Eisenbahn-Bundesamt. Der Behörde liegt ein Antrag vor, die umsteigefreie Anbindung der Gäubahn an den Hauptbahnhof weiter zu gewährleisten.

Die Deutsche Bahn habe für diese eine „Betriebspflicht“ – zu diesem Ergebnis kommen inzwischen drei juristische Gutachten. Die Bahn ist anderer Auffassung, die Entscheidung des Eisenbahn-Bundesamtes steht aber weiterhin aus.