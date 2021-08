Wandern im Zeichen des Löwen

Die 16 Löwenpfade (von vier bis 24 Kilometern Länge) sind allesamt Rundwanderungen und können in beide Richtungen gelaufen werden. Qualität steht dabei immer im Vordergrund. Das gilt auch für die Beschilderung: Verlaufen ist (fast) unmöglich. Die Heldentour mit ihren knapp 24 Kilometern Länge und 800 Höhenmetern wird als schwer eingestuft. Leichter wird’s, wenn man sie in zwei Etappen bewältigt und in Nenningen übernachtet – oder im Wanderheim Franz-Keller-Haus des Schwäbischen Albvereins. Das geht dort vermutlich erst wieder ab Oktober, einkehren ist aber täglich möglich. Alle Informationen unter www.loewenpfade.de, www.schlossweissenstein.de, www.franz-keller-haus.de