Bei einer Wandertour im Südschwarzwald ist ein 77 Jahre alter Mann verunglückt und schwer verletzt worden. Der Rentner verlor am Sonntagabend in Wieden im Kreis Lörrach auf rutschigem Boden das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter einen Abgrund hinunter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge in einer Wandergruppe unterwegs und kurz vor dem Ziel. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Die Bergwacht barg den schwer verletzten Mann aus dem unwegsamen Gelände, ein Rettungshubschrauber flog ihn danach in die Uniklinik nach Freiburg.

Pressemitteilung