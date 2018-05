Eine Menge Aufregung hat es am Montagvormittag in Aalen gegeben: Zunächst war ein kleines Mädchen sehr aufgeregt, weil die Mama nicht mehr aufwachte. Dann war ein Mann aufgeregt, den das Kind in seiner Not willkürlich anrief und dem es seine Notlage schilderte.

In der Aufregung hatte das Mädchen allerdings vergessen Name und Anschrift zu nennen, wie die Polizei mitteilte. Zum guten Glück reagierte der Angerufene richtig, notierte sich die angezeigte Telefonnummer und verständigte die Polizei.