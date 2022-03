Walker: Weniger Energieverbrauch „Gebot der Stunde“

Angesichts eines möglichen Gas-Lieferstopps Russlands ist nach den Worten von Umweltministerin Thekla Walker Energieeinsparung „das Gebot der Stunde“. Das gelte für die nächsten Monate, also auch für den Sommer, sagte die baden-württembergische Grünen-Politikerin am Mittwoch nach einem Treffen mit Ressortchefs der Bundesländer bei einer Online-Pressekonferenz. Walker ist in der Landesregierung auch für Energie zuständig.

Die Beratungen der Länderminister standen unter dem Eindruck einer möglichen Verschlechterung der Gasversorgung in Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte deswegen die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft gesetzt.

Bund und Länder seien geschlossen, erklärte Walker. Zurzeit gebe es keinen Versorgungsengpass. Die von Habeck ausgerufene Frühwarnstufe diene jedoch dazu, sich besser auf mögliche Lieferengpässe oder Lieferausfälle vorzubereiten.

Walker sagte, die Klimakrise dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Versorgungssicherheit und Klimaschutz seien kein Gegensatz. „Es geht nur beides zusammen“, sagte die Stuttgarter Ministerin und warb für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Ministerrunde der Länder wird zurzeit von Niedersachsen geführt.

