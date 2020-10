Waldzustandsbericht 2020: Immer mehr Bäume haben Schäden

Die Verschärfung der Corona-Verordnung hat auch Folgen in Tettnang. So wird das Ordnungsamt laut Stadt stichprobenartig die Umsetzung kontrollieren. Im ersten Schritt werden Personen, die beispielsweise gegen die Maskenpflicht verstoßen, aber zuerst einmal nur ermahnt, so Sprecherin Judith Maier auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Maskenpflicht gilt dabei für alle für den Fußgängerverkehr gewidmeten Bereiche. Das heißt nicht, dass das auf Fußgängerzonen beschränkt ist, sondern es betrifft in der Tat alle Gehwege.