Freiburgs Stürmer Luca Waldschmidt gefällt die kommunikative Art von Trainer Christian Streich. „Dass wir in unserer Kabine häufiger mal über Themen abseits des Fußballs sprechen, kannte ich so bisher noch nicht“, sagte der 22-Jährige dem „Südkurier“ (Donnerstag). „Grundsätzlich spricht er vor allem Themen an, die zum Leben dazugehören. Wir Fußballer stehen ja leider nicht immer unbedingt dafür, dass wir solch übergeordnete Dinge auf dem Schirm haben. Der Austausch mit ihm ist echt fruchtbar.“

Im vergangenen Sommer habe Streich beispielsweise mit den Profis des badischen Fußball-Bundesligisten auch über Mesut Özil gesprochen, der aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war und dem Deutschen Fußball-Bund Rassismus vorgeworfen hatte. Waldschmidt war vor dieser Saison vom Hamburger SV zum SC Freiburg gewechselt und hat in dieser Saison bislang sieben Bundesliga-Treffer erzielt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der Sport-Club den Tabellenführer FC Bayern München.

