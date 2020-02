Waldschmidt erstmals seit 105 Tagen in Freiburg-Startelf

Nationalspieler Luca Waldschmidt steht erstmals seit 105 Tagen wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf des SC Freiburg. Im Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim beginnt der 23-Jährige im Angriffszentrum der Breisgauer gemeinsam mit Nils Petersen. Zuletzt hatte Waldschmidt am 26. Oktober vergangenen Jahres im Heimspiel gegen RB Leipzig (2:1) in der Anfangsformation von Trainer Christian Streich gestanden. Der Ex-Hoffenheimer Vincenzo Grifo sitzt dagegen erneut auf der Bank der Breisgauer.

Die Gäste treten nach der 3:4-Niederlage im Pokal beim FC Bayern München im Schwarzwald-Stadion ohne ihren angeschlagenen kroatischen Stürmer Andrej Kramaric an, der nicht im Kader steht. Stattdessen startet der in München zweimal erfolgreiche Winter-Neuzugang Munas Dabbur im Sturmzentrum der Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder. Jacob Bruun Larsen sitzt dagegen zunächst draußen.

