Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim trifft zum Start in die neue Saison am Wochenende vom 19. bis 21. September auf den FC Viktoria Köln. Eine Woche später sind die Kurpfälzer bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zu Gast. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Verband in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor.

Fest steht aber schon, dass der 1. FC Kaiserslautern und Dresden die Saison am 18. September (17.45 Uhr) eröffnen werden. Die Partie wird live in der ARD und beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport gezeigt.

