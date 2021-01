Waldhof Mannheim will Negativtrend stoppen: „Wir sind heiß“

Mit vollen Akkus und Elan startet Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in den zweiten Teil der Saison. Nach kurzer Pause treffen die Mannheimer am Freitag (19.00 Uhr) auf den SC Verl und wollen nach drei zum Teil deftigen Niederlagen am Ende des vergangenen Jahres den negativen Trend stoppen. „Wir sind heiß und körperlich in einem guten Zustand“, sagte Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag vor der Partie gegen den Aufsteiger.

Die Leistungsträger Jesper Verlaat, Max Christiansen und Marco Schuster fallen weiterhin verletzt aus. Vize-Kapitän Schuster befindet sich nach auskurierter Leisten-Operation seit Dienstag aber immerhin im Mannschaftstraining. „Er braucht noch anderthalb Wochen, bis wir ihn wieder auf dem Platz sehen“, sagte Glöckner. Der Coach glaubt an einen Lerneffekt seiner jungen Mannschaft, die vor der kurzen Pause vor allem in der Defensive Schwächen zeigte. „Die Jungs wissen jetzt, wie hart die Liga ist und das man keine Sekunde abschalten darf.“

