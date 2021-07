Waldhof Mannheim weiter ohne Sieg in 3. Liga

Der SV Waldhof Mannheim muss in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner kam am Samstagnachmittag nicht über ein 1:1 (0:1) bei Aufsteiger Borussia Dortmund II hinaus. Marco Pasalic (16. Minute) hatte den BVB mit einem herrlichen Schlenzer in Führung gebracht, Joseph Boyamba (61.) gelang auf Vorlage von Neuzugang Marc Schnatterer mit einem ähnlich schönen Treffer aber noch der Ausgleich. Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen den 1. FC Magdeburg verharren die Mannheimer damit vorerst weiter in den Abstiegsregionen der Tabelle.

© dpa-infocom, dpa:210731-99-639893/3

