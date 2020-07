Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Bartels aus Köln

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat Torhüter Jan-Christoph Bartels vom 1. FC Köln verpflichtet. Das gaben die Kurpfälzer am Montag bekannt. Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Saison vom Bundesligisten an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen, bestritt für diesen aber nur einen Zweitliga-Einsatz und stieg letztlich mit ihm ab. Zudem sicherten sich die Mannheimer die Dienste des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers Onur Ünlücifci, der in der gerade abgeschlossenen Saison für Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach auflief. Zu Vertragslaufzeiten und Ablösesummen machte der SVW keine Angaben.

