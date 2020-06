Waldhof Mannheim verpasst Chance: 0:0 gegen Preußen Münster

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Mannheimer kamen am drittletzten Spieltag nicht über ein 0:0 gegen den SC Preußen Münsterhinaus und haben die direkten Aufstiegsränge aus dem Visier verloren. Der Relegationsplatz ist aktuell drei Zähler entfernt.

Die Mannheimer starteten gut in die Partie und waren in der ersten Halbzeit überlegen. Mohamed Gouaida hatte zwei Mal die Gelegenheit zur Führung (9., 21.). Mit zunehmender Spielzeit machte sich bei den Waldhöfern aber ein Kräfteverschleiß bemerkbar, so dass die Gäste die Begegnung zunächst ausgeglichen gestalten konnten, ehe sie in der Schlussphase dem 1:0 sogar näher waren.

Kader SV Waldhof Mannheim

Spielplan SV Waldhof Mannheim

Tabelle der 3. Liga