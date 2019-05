Waldhof Mannheim verlängert mit Aufstiegstrainer Trares

Der Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Aufstiegstrainer Bernhard Trares um ein Jahr verlängert. Der am Saisonende auslaufende Kontrakt ist nun bis zum 30. Juni 2020 gültig, wie der Club am Samstag mitteilte. „Wir freuen uns, auch in der 3. Liga die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bernhard Trares fortsetzen zu können“, sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp.

Der 53-jährige Trares arbeitet seit Januar 2018 für die Badener und hat sie in dieser Saison frühzeitig zum Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geführt. „Ich möchte den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen Danke sagen“, sagte der ehemalige Co-Trainer von Bruno Labbadia.

Waldhof-Mitteilung