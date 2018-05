Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim hat einen weiteren Spieler für seine eSports-Abteilung verpflichtet. Gianluca Siciliano wird ab sofort bei Turnieren in den Vereinsfarben des Traditionsclubs das Videospiel FIFA spielen. Das teilte der Viertligist am Donnerstag mit. Der 26-jährige Siciliano aus Bobenheim-Roxheim ist nach Oliver Pressler der zweite FIFA-Spieler, den der SV Waldhof unter Vertrag nimmt. Die Mannheimer hatten Ende Dezember als erster Regionalligist eine eSports-Abteilung gegründet. Auch mehrere Bundesligisten wie der VfB Stuttgart sind bereits in das Geschäft eingestiegen.

SVW-Mitteilung