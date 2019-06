Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat nach dem Vorbereitungsauftakt einen langfristigen Ausfall zu beklagen. Abwehrspieler Jan Just zog sich am Montag einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird damit monatelang fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. „Natürlich ist diese Diagnose für mich ein Schock, aber ich bin ein positiver Mensch und werde hart an meiner Rückkehr arbeiten“, sagte der 22-Jährige. Just hatte gerade erst einen Zehenbruch auskuriert.

Kader des SV Waldhof Mannheim

Vereinsmitteilung