Waldhof Mannheim: Lizenzunterlagen für 2. und 3. Liga

Aufregung am Montag kurz vor 14 Uhr in der Ravensburger Innenstadt: Die Alarmsysteme in der gerade erst generalsanierten Marienplatzgarage schlagen an. Im zweiten Untergeschoss brennt – mutmaßlich ausgelöst durch einen technischen Defekt – der Motor eines parkenden Autos.

Doch schon ein paar Minuten später ist die Gefahr gebannt, das Feuer gelöscht und die Erleichterung groß. Die Sicherheitstechnik hat funktioniert, die neu eingebaute Sprinkleranlage löste aus und hat dadurch Schlimmeres verhindert.