Waldhof Mannheim leiht KSC-Eigengewächs Kother aus

Kurz vor Ende des Transferfensters hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim Dominik Kother verpflichtet. Der 21-jährige Flügelspieler kommt bis Saisonende leihweise vom Karlsruher SC. „Mit der Leihe von Dominik haben wir für die Restrückrunde eine weitere Alternative für unsere Außenbahnen geschaffen“, sagte Waldhof-Geschäftsführer Tim Schork am Montag.

In der laufenden Saison lief Kother für den KSC insgesamt elfmal in der 2. Liga auf. Dabei konnte der schnelle Mittelfeldspieler ein Tor erzielen sowie ein weiteres auflegen. „Für einen Spieler in Dominiks Alter ist Spielpraxis unabdingbar, daher haben beide Seiten beschlossen, dass er sich über Einsätze das kommende halbe Jahr in Mannheim weiterentwickeln kann“, kommentierte KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer das Leihgeschäft.

