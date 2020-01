Waldhof Mannheim gewinnt in Unterzahl: 1:0 gegen SV Meppen

Der SV Waldhof Mannheim hat mit viel Glück den dritten Platz in der 3. Fußball-Liga verteidigt. Beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen den SV Meppen in der ersten Partie nach der Winterpause mussten die Mannheimer mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl und einige brenzlige Situationen vor dem eigenen Tor überstehen. Mounir Bouziane schoss den Aufsteiger in der 18. Minute mit einem Flachschuss mit 1:0 in Führung.

In der ersten Halbzeit kontrollierte der SVW die Begegnung, geriet nach der Pause aber unter Druck. Arianit Ferati sah in der 58. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er erst 90 Sekunden zuvor verwarnt worden war. Anschließend drückte Meppen die Waldhöfer tief in die eigene Hälfte, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.

