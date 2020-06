Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg erlitten. Der Aufsteiger verlor am Sonntag gegen die U23 des FC Bayern München 2:3 (1:3) und ist nach der zweiten Niederlage nacheinander in der Tabelle auf den siebten Platz zurückgefallen. Gianluca Korte hatte die Waldhöfer mit einem 17-Meter-Schuss in Führung geschossen (15. Minute), ehe die Münchner durch einen Doppelschlag von Malik Tillman (20./23.) und Christopher Richards (39.) bis zur Pause auf 3:1 davonzogen. Nach der Pause schafften die Mannheimer durch Florian Flick das 2:3 (74.), der Ausgleich gelang den kämpferisch überzeugenden Waldhöfern aber nicht mehr.

