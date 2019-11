Waldhof Mannheim beendet Sieglosserie: 3:0 gegen Großaspach

Der SV Waldhof Mannheim hat nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg völlig verdient 3:0 (1:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach gewonnen. Der Aufsteiger war am Samstag haushoch überlegen und gewann das Auswärtsspiel vor 3425 Zuschauern in der Mechatronik Arena am 16. Spieltag der 3. Fußball-Liga ungefährdet.

Kevin Conrad (22.), Dorian Diring (64.) und Marcel Seegert (73.) erzielten die Treffer für den SV Waldhof, der in der Schlussphase zudem in Überzahl spielte. Sebastian Bösel sah nach einem Frustfoul die Rote Karte und wird Großaspach mindestens im Spiel beim SV Meppen in zwei Wochen fehlen.

Kader SV Waldhof Mannheim

Spielplan SV Waldhof Mannheim

Tabelle der 3. Liga