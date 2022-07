Waldhof gelingt Auftaktsieg gegen Viktoria Köln

Der SV Waldhof Mannheim ist mit einem Sieg in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Der Tabellenfünfte der vergangenen Spielzeit bezwang Viktoria Köln durch zwei Tore kurz vor dem Ende am Samstag mit 3:1 (0:0). Der Sieg für die ambitionierten Mannheimer vor 7868 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion war verdient.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der das Team des neuen Trainers Christian Neidhart engagiert, aber vor dem Tor glücklos agiert hatte, sorgte Baris Ekincier in der 64. Minute für die Führung der Waldhöfer. Überraschend gelang den Rheinländern im Anschluss an eine Ecke in der 73. Minute durch Youssef Amyn der Ausgleich. Danach deutete viel auf ein Remis hin, ehe Gerrit Gohlke nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zum 2:1 traf (86.). Dominik Kother erzielte in der Nachspielzeit nach einem Konter das dritte Tor der Mannheimer.

