Waldhof erfüllt DFB-Voraussetzungen für nächste Saison

Der SV Waldhof Mannheim erfüllt alle Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an der nächsten Saison in der 3. Liga. Diese Entscheidung bekam der Traditionsclub vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, wie es in einer Vereinsmitteilung am Freitag heißt. „Wir sind sehr glücklich, dass sich die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate gelohnt haben und wir alle erforderlichen Voraussetzungen für die 3. Liga erneut erfüllt haben“, sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. „Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern, Partnern und Sponsoren.“

