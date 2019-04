Waldbrandgefahr durch trockene, warme Luft im Südwesten

Durch das eintretende Sommerwetter im Südwesten steigt die Gefahr von Waldbränden im Land. Für Karfreitag bis Ostersonntag stuft der Deutsche Wetterdienst die Gefahr als mittel bis hoch ein. Jetzt, wo es lange nicht geregnet hat und die Sonne recht kräftig scheint, bestehe ein gewisses Risiko, sagte DWD-Meteorologin Anika Seier am Freitag. Der DWD erwartet in den nächsten Tagen Temperaturen bis 26 Grad. Als sehr hoch wie in nördlichen Teilen Deutschlands wird die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg jedoch nicht eingestuft.

