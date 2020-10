Eine 60 Jahre alte Frau ist in einem Waldstück im Ortenaukreis bei Baumfällarbeiten von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen riss ein gefällter Baum am Montagmittag einen weiteren Baum um, welcher die Waldarbeiterin unter sich begrub, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 60-Jährige starb noch am Unfallort. Details zu dem Unfall in Seebach gab es zunächst keine.

Mitteilung der Polizei