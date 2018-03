Ein 33 Jahre alter Waldarbeiter ist im Schwarzwald-Baar-Kreis von einem Baum erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag in einem unwegsamen Waldgebiet bei Triberg. Der junge Mann habe mit technischen Gerät offenbar alleine an einem bereits gefällten Baum gearbeitet. Dabei sei der Stamm gebrochen und habe ihn getroffen. Er sei an der Unfallstelle gestorben.

Mitteilung der Polizei