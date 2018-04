Wahlrechtsreform: Kretschmann sieht CDU-Fraktion am Zug

Im Streit um eine Reform des Landtagswahlrechts sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die CDU-Landtagsfraktion am Zug. Allen müsse klar sein, dass man sich an Koalitionsverträge halte, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Wenn man das schon nicht umfänglich macht, kann man doch wirklich erwarten, dass man auf Kompromissvorschläge eingeht. Ich finde, das ist ziemlich klar.“ Bislang habe sich die CDU-Landtagsfraktion Kompromissvorschlägen nicht geöffnet, sagte er.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte vor Ostern einen Vorschlag gemacht. Kern ist, dass jede Partei selbst entscheiden soll, ob sie die Zweitmandate nach dem bisherigen Verfahren vergibt, oder ob diese Mandate über das neue Instrument einer Liste verteilt werden. Allerdings gibt es bislang keine schriftlich ausgearbeitete Fassung des Vorschlags. Am Dienstagnachmittag sollte die CDU-Fraktion in Stuttgart über das Thema beraten - am späten Nachmittag sollte eine kleine, grün-schwarze Arbeitsgruppe zusammenkommen.

Im Frühjahr gab es wegen einer möglichen Wahlrechtsreform eine ernsthafte Koalitionskrise. Grüne und CDU hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, das Wahlrecht ändern zu wollen, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Angedacht war die Einführung einer Landesliste zur Vergabe der Zweitmandate. Die CDU-Fraktion votierte im Januar allerdings gegen eine Wahlrechtsreform und ignorierte damit den Rat von Vize-Regierungschef Strobl. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart kündigte zuletzt an, die Fraktion werde Strobls Vorschlag prüfen.

