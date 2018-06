Der Wahlkampf im Internet zahlt sich im Südwesten vor allem für AfD und Grüne aus. Beide erreichten zuletzt in den Social-Media-Kanälen die höchsten Werte, wie die Monitoringplattform Pluragraph.de zeigt. Im bundesweiten Vergleich der Social-Media-Erfolge aller Landesparteien stand die AfD Baden-Württemberg demnach auf Platz 20. Über ihre Accounts bei Facebook und Twitter steigerte sie ihre Werte in den vergangenen sieben Tagen um 3,5 Prozent. Pluragraph.de ermittelt einen Wert, in den etwa die Zahl der Follower bei Twitter und der Freunde und Abonnenten bei Facebook einfließen. Die Landes-Grünen folgten auf Rang 29. Bei ihnen gingen die Werte vor allem durch Twitter hoch.

Auch die anderen Landesparteien legten durch den Wahlkampf bei der Zahl ihrer Fans, Abos und Follower auf Facebook, Twitter und Co zu: Im bundesweiten Vergleich folgten die SPD Baden-Württemberg auf Platz 32 (plus 0,6), die CDU auf 41 (plus 2), die FDP auf 48 (plus 2,2) und die Linke auf 68 (plus 0,7). Der Social-Media-König unter allen Landesparteien ist die CSU - mit deutlichem Abstand vor der FDP Nordrhein-Westfalen.

Auf der Liste der Politiker bundesweit ist Grünen-Chef Cem Özdemir auf Platz 22 der Höchstplatzierte aus dem Südwesten, mit zuletzt noch mal Zuwächsen von fast 2,9 Prozent. Er tritt in Stuttgart an. Die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, die am Bodensee antritt, folgt auf Platz 29, ihr Parteikollege und AfD-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen, auf Rang 96. Beide legten zuletzt noch mal zu, Weidel sogar um 17 Prozent - vor allem durch ihr Facebook-Profil. Im Politiker-Vergleich bundesweit ganz vorn: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Facebook und Instagram.

Pluragraph