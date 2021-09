Wahlbeteiligung im Südwesten bei gut 23 Prozent

In Baden-Württemberg haben bis zum frühen Nachmittag 23,27 Prozent der Berechtigten in Wahllokalen ihre Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Gegenüber der zurückliegenden Bundestagswahl im Jahr 2017 sei dies ein Rückgang um 13,93 Prozentpunkte, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Sonntag in Stuttgart mit (Stand: 14.00 Uhr).

Nesch machte deutlich, dass die Zahlen wegen eines gestiegenen Anteils von Briefwählerinnen und -wählern nicht vergleichbar seien. Bei den mitgeteilten Zahlen seien die Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt. In repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken hätten 42,47 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, so die Landeswahlleiterin. Sie rief dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Wahllokale seien noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

