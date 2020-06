Wahl des neuen Burladinger Bürgermeister im September

Nach dem Rücktritt von Harry Ebert sind die Burladinger am 20. September zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen. Das hat der Gemeinderat der Stadt im Zollernalbkreis am Dienstagabend entschieden. Ebert war der einzige AfD-Bürgermeister in Baden-Württemberg und schied auf eigenen Wunsch zum 1. Juni aus dem Amt. Eine ursprünglich für Mai geplante Neuwahl eines Stadtoberhaupts war wegen der Corona-Krise verschoben worden.

Ebert war seit 1999 Bürgermeister von Burladingen. 2018 wurde sein Eintritt in die AfD bekannt. Zwischen dem Rathauschef und dem Gemeinderat hatte es jahrelang Zwist gegeben. Unter anderem eröffnete das Landratsamt ein Disziplinarverfahren gegen Ebert und sprach einen Verweis gegen ihn aus.