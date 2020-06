Von Deutsche Presse-Agentur

Eine Frau ist am Samstag an einem Bahnübergang in Wasserburg am Bodensee von einem Zug erfasst worden und gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lief sie bei geschlossener Halbschranke auf das Gleis. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte der Zugführer trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 27 Zugpassagiere wurden nicht verletzt.