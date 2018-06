Waffenfund in Flüchtlingsunterkunft: Hintergründe unklar

Nach dem Fund mehrerer zu Schlagwaffen umfunktionierter Eisenstangen und Latten in einer Flüchtlingsunterkunft in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind die Hintergründe weiter unklar. Man könne nicht ausschließen, dass der Vorfall am Donnerstag mit der geplanten Verlegung einiger Flüchtlinge zusammenhänge, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Am Dienstag hatten sich rund 400 Menschen in der Unterkunft versammelt, um ihren Unmut gegen die Pläne des Regierungspräsidium in Freiburg lautstark kund zu tun. Demnach sollen nach Polizeiangaben 250 bereits registrierte Flüchtlinge verlegt werden. Beamte hatten die aufgebrachte Menschenmenge wieder beruhigen können.

Sicherheitsmitarbeiter hatten die ersten zu Hieb- und Stoßwaffen präparierten Stangen und Holzlatten in der Nacht zum Donnerstag unter einer Hecke gefunden, direkt neben einem Wohngebäude. Später waren auch Eisenstangen aufgetaucht. Die Polizei geht derzeit davon aus, das es sich um vereinzelte Täter handelt. Auf dem ehemaligen Kasernenareal leben derzeit etwa 1600 Menschen.