Waffen-Telefonat: Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt

Nach einem Telefonat über Waffen hat das Landgericht Mannheim zwei Männer zu Jugendstrafen von jeweils 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt (Az.: 7a KLs 551 Js 32752/16). Die Beschuldigten hatten der Anklage zufolge 2016 in dem Gespräch erwähnt, sich Waffen besorgen zu wollen, um „Ungläubige“ zu töten. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen deswegen Verabredung zum Mord vor.

Das Landgericht verhängte am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung Bewährungsstrafen, die nicht rechtskräftig sind. Die Männer sind in therapeutischen und sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht. Einer stammt aus Mannheim, der andere aus Aschaffenburg (Bayern).

Landgericht Mannheim