Ausweg aus der Heizkosten-Falle? Was Sie über Wärmepumpen wissen müssen

Heizen mit der Wärmepumpe – darüber denken gerade viele Hausbesitzer in Deutschland nach. Denn die hohen Preise für Öl und Gas und die drastisch steigenden Heizkosten machen vielen Bürgern finanziell zu schaffen.

Wie der Branchenverband Wärmepumpe angab, wurden im vergangenen Jahr knapp 180 000 Wärmepumpen in Deutschland eingebaut. Bis 2024 will die Bundesregierung die Zahl der jährlich neu installierten Wärmepumpen auf über eine halbe Million steigern.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden Wärmepumpen in über 50 Prozent der 2021 gebauten Neubauten als primäre Heizung eigesetzt.

Die gestiegene Nachfrage nach Wärmepumpen merkt auch Energie-Experte Günter Lehmann. „Insgesamt bin ich schon seit fast 40 Jahren in der Energiebranche tätig und habe sowohl die Industrie als auch Privatkunden zu Energieeinsparmaßnahmen beraten. So einen Andrang wie gerade habe ich aber bislang noch nicht so erlebt“, sagt Lehmann.

Der Energieberater aus Steinhausen an der Rottum ist derzeit im Dauereinsatz. Und das Thema Wärmepumpe ist gerade immer Teil seiner Beratungsgespräche.

Wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe?

„Im Prinzip funktioniert die Wärmepumpe wie ein umgekehrter Kühlschrank“, erklärt Lehmann. Denn sie entzieht ihrer Umwelt Wärme – entweder aus dem Grundwasser, dem Erdreich oder der Luft. Ein Kältemittel in einem Rohrsystem dient wie beim Kühlschrank als Transportmittel.

Vereinfacht gesagt wird die Wärme, die aus der Umgebung gezogen wurde, in einem Wärmetauscher über das Kältemittel zum Verdampfen gebracht. Der Dampf wird in einem Kompressor verdichtet. „Die beim Verdichten erzeugte Wärme gibt die Wärmepumpe in einen zweiten Wärmetauscher dann an den Heizkreislauf des Gebäudes weiter“, erklärt Lehmann.

Allerdings braucht es beim Prozess, den Dampf zu erhitzen, Strom. „Je mehr Strom ich brauche, um Wärme zu erzeugen, desto weniger effizient ist die Wärmepumpe“, betont Lehmann. Je nach Art der Wärmepumpe und vor allem aber des Gebäudes, sei die Effizienz sehr unterschiedlich.

„Es kommt ganz entscheidend darauf an, auf welches Niveau die Wärmepumpe die Wärme sozusagen liefern muss. Je niedriger die Vorlauftemperatur des Heizsystems ist – also die Temperatur, auf die das Heizwasser dann im Kessel erwärmt wir - desto weniger Strom braucht die Wärmepumpe“, erklärt Lehmann.

Wird im Haus mehr Wärme benötigt, als die Wärmepumpe fördern kann, springt in der Regel ein Zusatz-Heizstab ein. Dieser erwärmt das Wasser im Heizkreislauf eins zu eins elektrisch: Das ist weniger effizient als das Erwärmen mit der Wärmepumpe und treibt die Stromkosten in die Höhe. Die Wärmepumpe sollte deshalb so geplant sein, dass der Heizstab möglichst selten oder am besten gar nicht einspringt.

Welche verschiedenen Wärmepumpen-Arten gibt es?

Es gibt drei Haupt-Arten von Wärmepumpen:

Die Luftwärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht. Die Grundwasserwärmepumpe holt sich Wärme aus dem Grundwasser. Die Erdwärmepumpe, auch Solewärmepumpe genannt, entzieht der Erde die Wärme.

Grundsätzlich können alle drei Arten für bestehende Gebäude eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich aber deutlich in Effizienz, Installationsaufwand, Kosten und anderen Punkten.

Am effizientesten sind Grundwasserwärmepumpen, sie können am meisten Wärme pro Kilowattstunde Strom liefern. Dann folgen Erdwärmepumpen. Luftwärmepumpen haben theoretisch die geringste Effizienz. Wie effizient eine Anlage aber wirklich ist, hängt von vielen weiteren Faktoren ab.

Bei der Wasserwärmepumpe muss aber erstmal gebohrt und nach Grundwasser geschaut werden. Das kostet einfach mehr. Günter Lehmann

Grundwasserwärmepumpen nutzen das Grundwasser als Wärmequelle, das ist auch im Winter selten kälter als 10 Grad Celsius. Dadurch können die Grundwasserwärmepumpe effizient arbeiten.

„Bei der Wasserwärmepumpe muss aber erstmal gebohrt und nach Grundwasser geschaut werden. Das kostet einfach mehr“, sagt Energieberater Günter Lehmann.

Diese Tiefenbohrungen sind außerdem genehmigungspflichtig und nicht überall erlaubt. In Wasserschutzgebieten kann die Genehmigung zum Beispiel verweigert werden. Außerdem kann die chemische Zusammensetzung des Grundwassers eine Nutzung als Wärmequelle verhindern.

Erdwärmepumpen sind nicht ganz so effektiv wie Grundwasserwärmepumpen, arbeiten aber auch sparsam. Denn die Temperaturen im Erdreich sind in den Wintermonaten ebenfalls nicht besonders niedrig und schwanken jahreszeitlich kaum. Als Quelle kann ebenfalls eine Bohrung mit Erdsonde dienen, oder man verlegt sogenannte Grabenkollektoren oder Erdkörbe.

Luftwärmepumpen sind im Vergleich zu den beiden anderen Systemen weniger aufwändig und können überall umgesetzt werden. Allerdings sind sie auch weniger effizient. Im Winter ist die Temperatur der Außenluft deutlich geringer als die Temperatur im Erdboden oder im Grundwasser. Zudem benötigt man ein recht großes Außengerät auf dem Grundstück.

Gibt es alternative Wärmequellen?

Als Wärmequelle können neben Luft, Grundwasser oder Erde auch Solarspeicher, Photovoltaisch-Thermische Kollektoren (PVT), Eisspeicher oder das Meerwasser dienen. Diese Wärmequellen für die Versorgung der Wärmepumpe sind allerdings heute noch selten, weil sie dafür bei vielen Gebäuden und Standorten gar nicht die Voraussetzungen gegeben sind.

Wann lohnt sich eine Wärmepumpe?

Bei Neubauten sind Wärmepumpen heute schon die am häufigsten installierte Heizung. „Bei Neubauten halte ich eine Wärmepumpe in den allermeisten Fällen für sehr sinnvoll“, betont Energieberater Lehmann. Aber auch im Altbau und anderen bestehenden Gebäuden können Wärmepumpen sparsam und klimafreundlich laufen, wenn man wichtige Voraussetzungen schafft.

Ältere Häuser hätten quasi immer eine höhere Vorlauftemperatur, weil oft noch alte Heizsysteme eingebaut sind. Aber man kann dem entgegenwirken: „Mit Dämmmaßnahmen kann das bestehende Gebäude auf ein höheres energetisches Niveau gebracht werden. Das muss man sich dann individuell anschauen, ob das beim jeweiligen Heizungssystem Sinn macht“, erklärt Lehmann. Dank eines guten Wärmeschutzes durch Dämmung oder auch durch moderne Fenster, geht nicht mehr so viel ungenutzte Wärme verloren.

Außerdem sind große Heizkörper effizienter. „Moderne und größere Heizflächen wie bei der Fußboden- oder Wandheizung haben eine deutlich geringe Vorlauftemperatur. Dann kann die Wärmepumpe am effektivsten arbeiten und braucht am wenigsten Strom“, sagt Lehmann. So reichen bei größeren Heizkörpern geringe Heizwasser-Temperaturen, um das Haus zu erwärmer. Über die große Fläche kann die Wärme sehr gut an den Raum abgegeben werden.

Wärmepumpe mit PV-Anlage kombinieren?

Das ist eine absolut sinnvolle Entscheidung. „Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer PV-Anlage auf dem Dach bietet sich tatsächlich gut an. Wenn das Verhältnis passt, kann man sogar komplett klimaneutral heizen“, erklärt Lehmann.

Wenn es von den Dachgegebenheiten und von der finanziellen Situation möglich sei, rate er seinen Kunden immer zu einer Kombination aus Wärmepumpe und PV-Anlage - vor allem bei Neubauten. Außerdem könne man den Strom aus der PV-Anlage auch für andere Dinge nutzen, wie für Hausstrom oder beispielsweise zum Laden des E-Autos, so Lehmann.

Wie viel kostet eine Wärmepumpe?

„Bei einer Erdwärmepumpe muss man eine Bohrung durchführen, das kostet natürlich mehr. Da bin ich als Kunde relativ schnell insgesamt bei 60 000 bis 70 000 Euro“, erklärt Energieberater Lehmann.

Auch bei der Wasserwärmepumpe muss erstmal gebohrt und nach Grundwasser geschaut werden. „Das kostet einfach mehr.“ Für die Grundwasserwärmepumpe fallen ungefähr 20 000 bis 25 000 Euro für das Gerät an sowie Erschließungskosten von 5 000 bis 10 000 Euro.

Eine Luftwärmepumpe ist vielleicht nicht ganz so effizient, aber ich habe viel geringere Investitionskosten. Günter Lehmann

Für eine Luftwärmepumpe werden inklusive Installation rund 20 000 bis 25 000 Euro fällig. „Eine Luftwärmepumpe ist vielleicht nicht ganz so effizient, aber ich habe viel geringere Investitionskosten.“

Diese Kosten sind eine ungefähre Orientierung. Für die einzelnen Anlagen hängen die konkret Kosten letztlich stark von den äußeren Gegebenheiten ab. Man müsse immer abwägen, welchen Bestand der Kunde habe, wie viel Geld da ist und welche Wärmepumpen-Technik sich deswegen am besten für das Gebäude eigne.

Außerdem gebe es von der Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) aktuell noch(!) Zuschüsse sowie günstige Kredite der KfW-Förderbank, die die Menschen animieren sollen, sich eine Wärmepumpe zuzulegen, betont Lehmann.

Es gibt Studien dazu, die sagen, dass wir bei privaten Haushalten im Schnitt durch Wärmepumpen bis zu 80 Prozent CO2 einsparen könnten. Günter Lehmann

Regelmäßige Wartungskosten fallen bei reinen Wärmepumpen geringer aus als bei anderen Heizungen. Empfohlen wird für alle Wärmepumpen eine routinemäßige Kontrolle - jährlich bis alle zwei Jahre.

Wie klimafreundlich ist die Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe kann sehr klimafreundlich sein, aber es kommt auf die einzelne Anlage an. Denn Wärmepumpen brauchen Strom und dieser kommt immer noch zum großen Teil aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken. Die Wärmepumpe muss also effizient laufen – also mit möglichst wenig Strom, der am besten über eine PV-Anlage selbst generiert wird, möglichst viel Wärme gewinnen.

Laut dem Bundesverband Wärmepumpen sind im Durchschnitt die Heizungen in den deutschen Kellern 17 Jahre in Betrieb und älter. Die Potenziale für Klima- und Umweltschutz, die in deutschen Heizungskellern schlummern, sind also gegeben.

„Es gibt Studien dazu, die sagen, dass wir bei privaten Haushalten im Schnitt durch Wärmepumpen bis zu 80 Prozent CO2 einsparen könnten“, sagt Günter Lehmann. Eine Wärmepumpe spart pro Jahr laut Bundesverband Wärmepumpen durchschnittlich 2620 kg CO2 gegenüber einem fossilen Heizsystem mit Öl oder Gas ein.

Und Warmwasser und Heizen machen 30 Prozent des gesamten CO2-Verbrauchs in Deutschland aus. „Wenn man das so senken könnte, wäre das äußerst klimafreundlich. Darum forciert die Politik gerade auch eine Wärmepumpen-Offensive“, erklärt Lehmann.

Er selbst begrüße das als Energieberater, ihm werde aber manchmal nicht klar genug herausgestellt, dass nicht für alle Häuser eine Wärmepumpe geeignet sei.

Geht es nach Günter Lehmann müssen auch andere Potentiale in den Gebäuden besser genutzt werden, wie das Dämmen. Auf mehreren Wegen könne man den Weg aus den fossilien Energieträgern besser bewältigen.

Und trotzdem: Für private Haushalte ist die Wärmepumpe schon jetzt immer eine Möglichkeit sein, die sich jeder Hausbesitzer genauer anschauen sollte.