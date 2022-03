Aus einem Rettungswagen sind während eines Einsatzes in Oberkirch (Ortenaukreis) medizinische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Die Besatzung des Wagens habe sich um einen Notfall gekümmert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Rückkehr zum Rettungswagen hätten zwei Einsatztaschen gefehlt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls in der Nacht zu Dienstag.

Mitteilung

