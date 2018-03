Wachstum der Südwest-Wirtschaft über bundesweitem Trend

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als in Deutschland insgesamt - aber auch nicht so stark wie erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - also der Gesamtwert aller hier erstellten Waren und Dienstleistungen - legte preisbereinigt (real) um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Bundesweit waren es 2,2 Prozent. Erwartet hatten die Statistiker zuletzt 2,5 Prozent.

Nominal, das heißt ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen, legte das BIP um 3,6 Prozent zu und erreichte einen Gesamtwert von 493 Milliarden Euro. Das sind den Angaben zufolge gut 15 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in Deutschland. Noch stärker sind nur Nordrhein-Westfalen und Bayern. Für das laufende Jahr gehen die Statistiker früheren Angaben zufolge von einem Wirtschaftswachstum von 2,25 Prozent in Baden-Württemberg aus.

